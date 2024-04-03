İstanbul'da sendikalardan "Gece kulübü yangını sorumluları cezalandırılsın" talebi

DİSK'e bağlı ⁠İşçi-Sen, İletişim-İş ve Devyapı-İş'in de aralarında bulunduğu sendikaların üyeleri, Gayrettepe'de yangının yaşandığı bölgede toplandı.



Pankart açarak bir süre slogan atan grup adına açıklama yapan Osman Üney, dün çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının tesadüf olmadığını söyledi.



Üney, 1987'de alınan işletme ruhsatının 2018'de yenilendiğini belirterek, "O günden bugüne işletme ne denetlenmiş ne de tadilat başvurusu yapılmış." dedi.



Olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini kaydeden Üney, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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