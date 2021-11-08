İstanbul'da şüpheli ölüm: 7 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü.

Çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çevredekilerin olay yerinden birinin kaçtığı ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.