İstanbul'da şüpheli ölüm: 7 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

Haberler - NTV Haber - DHA 08.11.2021 - 10:30
İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü.
Çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevredekilerin olay yerinden birinin kaçtığı ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.