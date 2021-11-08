İstanbul'da şüpheli ölüm: 7 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 6 ay kadar önce boşaltılan 7 katlı binadan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredekiler, olayın yaşandığı sıralarda binadan kaçarak uzaklaşan birini gördüklerini iddia etti.

Haberler - NTV Haber - DHA 08.11.2021 - 10:30

İstanbul'da şüpheli ölüm: 7 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü.

Çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin olay yerinden birinin kaçtığı ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.

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