İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor: Yeni karar yargıya taşınacak

İBB UKOME Toplantısı'nda bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Karara tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

İBB'nin teklifinin UKOME toplantısında kabul edilmesiyle, İstanbul'da 8+1 yolcu kapasiteli, yolcu ve şoförün acil durumlarda kullanacağı panik butonlu, güvenlik bölmeli ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek yeni taksiler için hazırlıklar başladı.

Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşecek taksiler için ocak ayı sonunda kura çekimi yapılacak. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, hakları iptal edilecek. Ancak karar, taksici esnafıyla İBB'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

"MİNİBÜS TAKSİ OLAMAZ, HUKUKA AYKIRI"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME kararı gereği M plakalı minibüsler ve TZ plakalı taksi dolmuşların taksiye dönüşüm kararı alınmasına ret oyu kullandıklarını belirtti.

M plakalı minibüslerin toplu taşıma aracı olduğunu belirten Aksu, o taşıtların taksi olarak kullanılamayacağını dile etti. Daha önce de İBB'nin dönüüm kararını yargıya taşıdıklarını açıklayan Aksu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız" dedi.

Aksu, yetkililerin "Yeni dönüşecek taksiler güvenli, eskiler güvensiz" ifadesini de yanlış bulduğunu dile getirdi.



"MİNİBÜSTEN DÖNÜŞEN TAKSİLERİN ÖRNEK TAKSİ OLMASINI İSTİYORUZ"

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise İstanbul'da raylı sistemlerin artmasında dolayı bazı hatlarda minibüslerin ihtiyaç fazlası olduğu, bu nedenle taksiye dönüştürme projesini uygulama geçirdiklerini ifade etti.

2018 yılında başladıkları bir projenin sonuç ürünü olduğunu dile getiren Cihan, "Minibüsten dönüşen taksilerin biz İstanbul için örnek taksiler olmasının istiyoruz. Araç ve şoför özellikleriyle, denetimiyle, güvenliğiyle İstanbul'un sorunlarını çözen bir sistem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Cihan taksiye dönüşmek isteyen minibüs esnafının şartları kabul etmek zorunda olduğunu, aksi durumda hatlarına geri döneceklerini ifade etti. Yeni araçlar için "Geniş hacimli araçlar olduğundan dolayı tarifeleri yüzde 30 daha fazla olacak" dedi.