İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de bindiği taksinin şoförünü bıçaklayarak öldürüp aracı çalan İran uyruklu Y.B.G., tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cinayeti itiraf eden Y.B.G. emniyetteki ifadesinde, taksicinin kendisinden 200 dolar ücret talep ettiğini ve bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı
Sarıyer’de taksici cinayeti: 5 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attı

Sarıyer’de taksici cinayeti: 5 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attı

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'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta 17 Nisan'da bindiği taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i (58) 5 yerinden bıçaklayarak öldüren İran uyruklu Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı, savcılığa verdiği ifadenin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelinin Türkçe’yi güçlükle konuştuğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı belirtildi.

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi.

İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 1

Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.

Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı görüntülediği öğrenildi.

Görüntülerde şüpheli Y.B.G.’in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek’i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öldürülen taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Beyoğlu ilçesi Yenişehir Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Yaşar Yanıkyürek'in eşi Reyhan Yanıkyürek, oğulları Serhat Yanıkyürek, Selahattin Yanıkyürek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Yaşar Yanıkyürek'in oğulları serhat ve Selahattin Yanıkyürek bir an olsun tabutun başından ayrılmazken sinir krizi geçiren eşi Reyhan Yanıkyürek akrabaları tarafından sakinleştirildi.

İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 2

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Yaşar Yanıkyürek'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Kalabalıktan güçlükle çıkan cenaze aracı Yaşar Yanıkyürek'in naaşını defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürdü. Cenaze aracıyla birlikte taksi şoförleri de araçlarıyla konvoy halinde mezarlığa gitti.

İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 3 Öldürülen takcisi Yaşar Yanıkyürek

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI

Öte yandan taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldürerek kaçan saldırganın trafikte yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 4 Saldırganın yakalanma anı

Saldırganın yakalanma görüntülerinde, sivil polislerin sıkışık trafikte fark ettikleri taksiye doğru koştuğu ve silahlarını çekerek Y.B.G.'yi gözaltına aldığı görülüyor.

Araçtan indirilerek yere yatırılan saldırgan daha sonra kelepçelenerek polis aracına alınıyor.

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