İstanbul'da taksici cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı

Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.



Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti.



Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı görüntülediği öğrenildi.

Görüntülerde şüpheli Y.B.G.’in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek’i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Öldürülen taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Beyoğlu ilçesi Yenişehir Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Yaşar Yanıkyürek'in eşi Reyhan Yanıkyürek, oğulları Serhat Yanıkyürek, Selahattin Yanıkyürek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Yaşar Yanıkyürek'in oğulları serhat ve Selahattin Yanıkyürek bir an olsun tabutun başından ayrılmazken sinir krizi geçiren eşi Reyhan Yanıkyürek akrabaları tarafından sakinleştirildi.