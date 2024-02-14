İstanbul’da taksici ile yayanın biber gazlı kavgası

İstanbul Fatih’te bir yaya, aracıyla ayağını ezdiğini iddia ettiği taksi şoförüyle tartıştı. Taksi şoförünün biber gazı kullandığı tartışmada, F.A. isimli kişi, şoföre küfürler savurdu. Olay yerine polis çağıran taksi şoförü daha sonra karakola giderek F.A.’dan şikayetçi oldu.

İstanbul’da taksici ile yayanın biber gazlı kavgası
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’da bir şoförü ile yaya arasında biber gazlı tartışma yaşandı.

Fatih'te, 6 Şubat Salı günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, trafikte seyir halindeki taksi şoförü Numan Önder’in yanına gelen F.A. isimli yaya, aracın ayağının üzerinden geçtiğini söyledi.

Hakaret ettiği iddia edilen F.A. ile taksi şoförü tartışmaya başladı.

Önder, tartışma sırasında F.A.’ya biber gazı sıktı.

F.A.’nın küfür ve hakaretler etmeye devam etmesi üzerine Numan Önder, savcılığa suç duyurusunda bulunarak F.A.’dan şikayetçi oldu.

Numan Önder, “Üzerime yürüdü, belki biber gazı sıkmasaydım zarar verecekti. 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım korktum.” dedi.

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