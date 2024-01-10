İstanbul’da tekel bayisine otomatik silahlı saldırı

İstanbul Büyükçekmece’de tekel bayisi, otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu.



Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde pazar günü gece saatlerinde yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, siyah bir arabayla dükkanın önüne gelen maskeli saldırganlar, henüz bilinmeyen bir nedenle, otomatik silahla tekel bayisine ateş açtı.



Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden hızla geldikleri arabayla kaçarak uzaklaştı.



Saldırı sırasında dükkanın içerisinde bulunan bir müşteri ise kurşun yağmurundan kıl payı kurtuldu.



Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olaydan kısa süre sonra tekel bayisinin önüne gelen polis, incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yaşanan saldırı sonrası konuşan tekel bayisinin sahibi Ersin Çakmak, hiçbir düşmanları olmadığını söyledi. Çakmak, “Anlam veremediğimiz bir saldırı oldu. Biz de şoktayız. Emniyet güçleri şu anda araştırıyor.” diye konuştu.