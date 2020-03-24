İstanbul'da teleferik seferlerine corona arası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip corona viris (Covid -19) salgınına karşı yolcu sayıları düşen TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik seferlerini yarından itibaren geçici olarak durduracak.



İBB'den yapılan açıklamaya göre salgın nedeniyle vatandaşların toplu ulaşım kullanımları önemli oranda azaldı.

İBB iştiraklerinden METRO İSTANBUL AŞ tarafından işletilen TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı.



Çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatlarının seferleri, yarın itibarıyla geçici olarak durdurulacak.

KADIKÖY-MODA TRAMVAYI SEFER AZALTACAK



Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler yarın itibarıyla 20 dakikada bir gerçekleştirilecek.



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