İstanbul'da tepki çeken görüntü

İstanbul Pendik’te bir apartmanın çatı katında boynundan iple asılarak öldürülmüş halde bir karga bulundu.

Durumu gören karşı apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.



Karganın asıldığı binanın yan tarafındaki apartmana giren ekipler, çatı katına çıkarak kargayı aşağı indirdi. Olayı gören vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak tepki gösterdi.

"VAHŞET BİR DURUM"



İtfaiye erleri ile birlikte kargayı kurtaran Erdoğan Orhan isimli bir vatandaş, “Biz sabah evimizin penceresinden baktığımızda komşularımızla birlikte böyle bir görüntü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum bir vahşet, akıl almaz bir durum. Bu bir kuş, köpek ya da hayvan, sonuçta can. Bunun olması mümkün değil. Bu duruma göz yuman insanlar nasıl insanlar akıl alacak gibi değil. Başka bir durum karşısında insanlar tepki gösterebiliyorlar ama böyle bir durumda neden sessiz kalıp vakit ayırmıyorlar bu durum çok utanç verici bir şey” dedi.



Kargayı iple asan kişiler ise henüz tespit edilemedi. Karganın boynundan iple asılarak öldürüldüğünü sosyal medyada görenler duruma büyük tepki gösterdi.