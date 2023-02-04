İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Rüzgarın hızının yarın saatte 100 kilometreyi bulması bekleniyor.

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

'da yarından itibaren kar bekleniyor. 

Öncesinde ise şu sıralar şiddetli lodos etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'nın batısında, kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." uyarısında bulundu.

THY'nin 238 seferi iptal

THY'nin 238 seferi iptal

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DENİZDE SEFERLER İPTAL

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin  de yapılamadığı bildirildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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