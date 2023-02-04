THY'nin 238 seferi iptal

İstanbul'da önümüzdeki hafta yoğun kar yağışı bekleniyor.
THY de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferin iptal ettiği duyuruldu.
Öncesinde ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."