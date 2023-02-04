THY'nin 238 seferi iptal

Türk Hava Yolları, 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndan  yapacağı 238 seferi iptal etti.

THY'nin 238 seferi iptal
Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir''

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir''

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'da önümüzdeki hafta yoğun kar yağışı bekleniyor.

de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferin iptal ettiği duyuruldu. 

Öncesinde ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz." 



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