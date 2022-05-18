İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İBB'den yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayaramı dolayısıyla tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ayrıca, ulaşımı kolaylaştırmak için ek seferler de düzenlecek. Anadolu yakasında aşağıdaki hatlarla hizmet verilirken, Avrupa yakasından Metrobüs ve Marmaray’a entegre otobüs hatları konulacak.

EK SEFER DÜZENLENECEK HATLAR



16D-Kaynarca-Kadıköy, 133T-Deniz Harp Okulu - Maltepe Peronlar, E9-Sabiha Gökçen Havalimanı - Bostancı, 4-Maltepe Peronlar - İskele.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirmişti.

