İstanbul'da çıkan yangında otizmli çocuk öldü

İstanbul Arnavutköy’de çıkan yangında 13 yaşındaki otizmli bir çocuk yaşamını yitirdi.

3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler yan binaya da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartmanda bulunanlar tahliye edilirken ekipler alevleri söndürmek için büyük çaba sarf etti.



Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın söndürüldü.

Yanan binada yapılan incelemede, Suriyeli 13 yaşındaki otizmli bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.