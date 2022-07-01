İstanbul'da eski sevgilisini döverek kaçırmaya çalıştı

İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu.

Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G, kadın arkadaşı B.B.K'nın evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi.

Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G’yi döverek dışarı çıkardı.

Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı.



ESNAF ENGEL OLDU



Ç.G'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.



"YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYDUM"



Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık" dedi.

Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Adam, birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya yeltenmiş, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.