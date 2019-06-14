İstanbul Pendik'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Bosna Sokağı'nda, plastik ürettiği belirtilen bir fabrikada, yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.