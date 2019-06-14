İstanbul Pendik'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy Bosna Sokağı'nda, plastik ürettiği belirtilen bir fabrikada, yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
Anadolu AjansıTürkiye
Pendik'te bir plastik fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangın yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
İstanbul Pendik'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.