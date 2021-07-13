İstanbul'daki tehlike: Asya Kaplan Sivrisineği

Güneydoğu Asya kökenli olan ve Avrupa kıtası ülkelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği son yıllarda İstanbul’da da sıklıkla görülmeye başlandı.

Asya Kaplan Sivrisineği’nin Batı Nil ateşi virüsünü taşıdığını hatta başka virüsleri de bünyesinde barındırdığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği’nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil" dedi.



"BÜTÜN SİVRİSİNEKLER POTANSİYEL OLARAK VİRÜS TAŞIYABİLİR"



Sivrisinekler ile 50’ye yakın virüs türünün insanlara bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul’da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü. Aslında bu sivrisinek en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı. Diğer taşıyabileceği virüsler ise Usutu virüsü, Chikungunya virüsü, Rift Vadisi humması, Zika virüsü, Dengue humması gibi yaklaşık 50 virüsü bulaştırabiliyor" bilgisini verdi.



"ARTAN TİCARET ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'NİN OLUŞMASINA NEDEN OLUYOR"



Asya Kaplan Sivrisineği’nin ortaya çıkış nedenine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği’ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi. Asya Kaplan Sivrisineği’nin artışına birincil etken mevsimsel değişimler. İkincil etkense artan ticaret. Örneğin, Almanya’da sivrisinek ile ilgili yaşanan bazı sıkıntıların Afrika'dan getirilen lastiklerin olduğu söyleniyor" diye konuştu.



Asya Kaplan Sivrisineği’nden korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği’nden korunma için merkezi yönetimlere, yerel yönetimlere ve halkımıza büyük iş düşüyor. Merkezi yönetimler ve yerel yönetimler ortak kararlar alıp sivrisinek popülasyonunun azaltılmasına yönelik işler yapması gerekiyor" dedi.

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