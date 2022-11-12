İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Şişli, Fatih ve Beykoz'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre,Beykoz, Fatih ve Şişli'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

İSKİ'DEN UYARI



İski'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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