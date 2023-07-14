İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bugün İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sıcaklık 39.7 dereceye ulaştı. Çekmeköy'de sıcaklık 38,6 ölçülürken Sarıyer'de ise 38,1 derece oldu.

İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu
Sağlık Bakanlığı ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

Sağlık Bakanlığı ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı.

'da da sıcaklık hissedilir derecede yükselirken hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de 39.7 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Sancaktepe'de sokaklar boş kalırken sokaklarda olanlar ise mecburen dışarı çıktıklarını belirtti. Caddelerde yürüyenler sıcaktan korunmak için kendince önlem aldı.

İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu - 1

Kimileri buldukları ağaç gölgesinde dinlendi kimileri ise şapka taktı. Çocuklar ise dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.

İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu - 2

Aynı saatlerde en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer 5 ilçe ise şöyle:

Çekmeköy 38,6 derece

Sarıyer 38,1 derece

Sancaktepe-Samandıra 37,7 derece

Pendik 37,3 derece

Ümraniye 36,1 derece

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