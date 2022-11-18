İstiklal bombacının Taksim keşfi

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam El Beşir'in saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam El Beşir'in İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.



Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Ahlam El Beşir'in 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.



Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan kadın teröristin patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

