İsveç'te provokatif eylem: Ankara'dan art arda tepkiler

İsveç'teki skandal gösteriye ilişkin soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle

Rasmus Paludan, Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Paludan daha önce de Kur'an-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştirmişti.

Türkiye-İsveç hattında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Başkent Stockholm'de, İsveç makamlarının izniyle Türk Büyükelçiliği yakınında yapılan eylemde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Kur'an ı Kerim yakıldı.

Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde geldi, önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklamalarda bulundu ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı, daha sonra ise elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi. Rasmus Paludan, skandal eylemin ardından yine polis eşliğinde gölde bekleyen tekneye binerek bölgeden uzaklaştı.



TAHRİK EYLEMİNE ANKARA'DAN SERT TEPKİ

İsveç'teki provokatif eyleme ve bu eyleme izin verilmesine siyasilerden tepki gecikmedi.

DIŞİŞLERİ: BU İSLAM DÜŞMANI PROVOKATİF EYLEM BİR NEFRET SUÇU

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eylemin nefret suçu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Provokatif eylemin "bir nefret suçu" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada, İsveç ve uluslararası toplum tedbir almaya davet edilerek "İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

ŞENTOP: NEFRET SUÇUNA İZİN VERMEK İSVEÇ'İN SUÇ ORTAKLIĞIDIR



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Şentop, İsveç'in tüm uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğini söyledi.



TBMM Başkanı, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir." dedi.

OKTAY: KABUL EDİLEMEZ HATADAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum. Türkiye’yi ve tüm İslam alemini hedef alan bu suçlara izin vererek ortak olan İsveç makamlarını kınıyor, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum.'' diye konuştu.

KALIN: KUTSAL DEĞERLERE SALDIRI ÖZGÜRLÜK DEĞİL BARBARLIKTIR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yapılanın İslam düşmanlığının teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın "Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz." dedi.



İbrahim Kalın, ''Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi,nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." ifadelerini kullandı.



KURTULMUŞ: EYLEME ONAY VERENLER ATEŞLE OYNUYOR



Karara bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.



Kurtulmuş, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermenin tek kelimeyle alçaklık olduğunu belirtti.



Numan Kurtulmuş, "Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

ÇELİK: İSVEÇ MAKAMLARI İNSANLIĞA KARŞI SUÇ OLAN BİR EYLEMİN PARÇASI OLMUŞTUR



İsveç'teki provokatif eylem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemindeydi. Çelik, İsveç'in insanlık suçu olan bir eyleme izin verdiğini belirterek, "Bu bir ifade hürriyeti değildir. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: IRKÇI VE AYNI ZAMANDA NEFRET SUÇUNU KAPSAYAN BİR EYLEM



İsveç'e bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. "Irkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylem" diyen Çavuşoğlu buna kimsenin fikir özgürlüğü diyemeyeceğini söyledi.



Çavuşoğlu, ''Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.



AKAR: İSVEÇ SAVUNMA BAKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİNİ İPTAL ETTİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının eylemleri ile Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona karşı tedbir almamasını eleştirerek "Geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.

BOZDAĞ: ALÇAKÇA EYLEM NEFRET SUÇUDUR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme izin verilmesini "bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." açıklamasında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslüman'ın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir.''

KİRİŞCİ: ALÇAKÇA PROVOKASYONU LANETLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum." diye konuştu.



Kirişci, İsveç makamlarını "İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçlarına sessiz kalmakla" suçladı, karardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

NEBATİ: ALÇAK PROVOKASYON



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu alçak provokasyonu lanetliyorum. İslam'a, Müslümanlara, Türkiye'ye yönelik bu eylemlere izin veren İsveç makamları, hatalarından bir an evvel dönmelidir." ifadesini kullandı.



KILIÇDAROĞLU: NEFRET SUÇUNUN ZİRVESİ OLAN BU FAŞİZMİ LANETLİYORUM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'teki provokatif eyleme tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum.'' ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ: İSVEÇ'TE KUR’AN-I KERİM'E YÖNELİK AŞAĞILIK TERTİP HİTAMINDA SABIR TAŞINI ÇATLATMIŞTIR

Tepkilerin odağında olan İsveç'e bir eleştiri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli şu ifadelere yer verdi:



''İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır. İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.

''İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ BU ŞARTLAR ALTINDA GAZİ MECLİSİN ONAYINDAN GEÇEMEYECEKTİR''



İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin muhakkak bir sonucu olacaktır. İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir.''

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.



İSVEÇ ELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI



İsveç polisinin nihai kararının ardından, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Eylemlerin kınandığını bir kez daha büyükelçiye aktarıldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu eylemlerin açıkça nefret suçu niteliğinde ve provakatif olduğu hatırlatıldı, eylemler kınandı.



Kutsal değerlere hakaretin “demokratik haklar” kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.



Büyükelçiye, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.



Ankara’nın beklentisi söz konusu eyleme müsaade edilmemesi. Bu mesaj da açıkça büyükelçiye iletildi.



İsveç Büyükelçisi’ne ayrıca PKK iltisaklı çevrelerin Stokcholm merkezinde yapacaklarını duyurdukları propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin de Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olacağı hatırlatıldı.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stokcholm Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteri nedeniyle de İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

