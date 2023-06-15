İsviçre Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma eylemleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

ÖMER ÇELİK: GÖZ YUMULMASINI KINIYORUZ

Olayla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz." dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.