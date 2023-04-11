İYİ Parti binasına kurşun | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Olayın istismarı üzüntü verici

Burada konuşan Oktay, emniyet mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümünü kutlayan Oktay, polislerin, tam 178 yıldır canları pahasına, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalma pahasına Türkiye'nin ve milletin huzuru için mücadele ettiğini söyledi.



Oktay, emniyet camiasının tüm kademeleriyle fedakarlık, disiplin ve dikkat gerektiren ağır bir sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekerek Türkiye'nin 81 vilayetinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yapan toplam 340 bin emniyet mensubuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti adına teşekkür etti.



"SANDIĞIN İTİBARININ ZEDELENMESİNE ASLA FIRSAT VERMEDİK"



Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir seçime gittiğini hatırlatan Oktay, bunun Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olacağını söyledi.



Oktay, gerek uluslararası basında ardı ardına çıkan makaleler, haberler gerek en üst düzeyde yapılan açıklamaların bu gerçeği ortaya koyduğunu belirterek "Bölücü terör örgütü elebaşlarından FETÖ'cü alçaklara kadar envaiçeşit millet düşmanının da umudunu bu seçimlere bağladığını görüyoruz. Daha çok bağlarlar." dedi.



Türk demokrasisinin bu imtihanı başarıyla verebilmesi noktasında Polis Teşkilatına çok ciddi görevler düştüğünü ifade eden Oktay, seçim sürecine gölge düşürmeye matuf çabaların muhtemel olduğunu, geçen hafta yaşanan bazı hadiselerin ve sorumsuz açıklamaların, bu konudaki endişelerin yersiz olmadığını gösterdiğini kaydetti.



Oktay, "Polisimizin delilleriyle, kamera kayıtlarıyla, şahitleriyle ortaya çıkardığı bir olayın siyasi istismar malzemesi olarak kullanılması üzüntü vericidir. Siyasetçiler, bilhassa seçim döneminde kurumlarımıza ve topluma karşı daha fazla mesuliyet duygusuyla hareket etmelidir. Ama nerede? Biz bugüne kadar sandığın itibarının zedelenmesine asla fırsat vermedik, bundan sonra bu tarz kötü niyetli girişimlere rıza göstermeyeceğiz." diye konuştu.



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