İYİ Parti binasına kurşun | Şantiye şefi: Çiçekle gidip özür dilemek istiyorum

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden iki kurşunun, hırsız kovalamacasında açılan ateşten kaynaklandığının belirlenmesinin ardından kurşunları ateşleyen şantiyenin şefi konuştu.

"Yanlışlıkla yapılan bir şey. İYİ Parti tarafına merminin gideceği aklımın ucundan geçmezdi. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim." diyen şantiyenin şefi şefi CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'a açıklamalarda bulundu.

Her zaman yaptığı gibi 18.30'da iş yerine gittiğini söyleyen şantiye şefi, gündüz de bulunduğu inşaattan bir hırsızlık olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Olay gecesinde mesai saatim dolmak üzereydi. 18.45 gibi eve iftar yapmak için geçtim. İftardan sonra arkadaşlar aradı, 'Takır tukur ses geliyor.' diye. Ben de her ihtimale karşı ruhsatlı silahımı aldım. Çünkü burada uyuşturucu kullananlar oluyor. Baktım şantiyeye geldim bir sıkıntı yoktu. Bir baktım tekrar yukardan tak tuk ses geldi. Parça almışlar yine. Havaya ateş açtım 3 ya da 4 el korksunlar diye. Yanlarına da fazla yaklaşamıyorum. Sonra oradan ateş edince beni kale dahi almadılar. Burada 2-3 el yine ateş ettim. Sonra molozların üzerine düştüm zaten.

"İYİ PARTİ İLE BİR HUSUMETİM YOK"

Kafamı yere çarptım. Sonra ateş ettim. İYİ Parti'nin tam önünden aşağı iniyorlardı. Teli de yırtmışlar oradan kaçıp gidiyorlar. Bertaraf etmek için ettim. Gece yarısı zifirikaranlıktı zaten düştüm. Hem sağdaki hem soldaki korksun diye. Farklı yönlere kaçtılar. Kaçan hırsızların üzerine ateş etmedim. Ben 2 senedir burada çalışıyorum İYİ Parti ile bir husumetim yok. Benim böyle bir niyetim olsa neden ruhsatlı silahla böyle yapayım. Ertesi gün gelen polislere her şeye anlattım."