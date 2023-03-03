İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplandı: Gözler Meral Akşener'in açıklamasında

İYİ PARTİ'NİN TAVRI NE OLACAK?



İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mesafeli olduğu iddia edilirken İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını istedikleri belirtiliyor.



Edinilen bilgilere göre, bazı kurmaylar 6'lı masanın dağılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.



ADAY 6 MART'TA AÇIKLANACAK



6'lı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.



5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildi.



Akşener, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki 6'lı masanın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.