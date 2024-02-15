İYİ Parti yönetiminden 16 istifa

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı’ndan aralarında Kurucular Kurulu üyelerinin de bulunduğu 16 isim istifa etti. İstifa eden partililer adına açıklama yapan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Billur Karadağlı, Genel Başkan Meral Akşener’i suçladı. “Grup kürsüsünde timsah gözyaşları döken Sayın Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği aşikardır.” diyen Karadağlı, “Hala aktif il yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren bu topluluk hep bir ağızdan ‘kral çıplak’ diyerek istifa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti yönetiminden 16 istifa

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İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucular Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 16 partili, Beşiktaş’ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve parti yönetiminin yerel seçimler öncesi aldıkları kararlar, aday belirleme sürecindeki anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıklarından söz eden üyeler, yapılan basın açıklamasının ardından istifa ettiklerini duyurdu.

İYİ Parti yönetiminden 16 istifa - 1

Grup adına basın açıklamasını İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Billur Karadağlı yaptı. Açıklamada Genel Başkan Meral Akşener’e yönelik sert eleştiriler yöneltildi, “Dün grup kürsüsünde timsah gözyaşları döken Sayın Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği aşikârdır. Bugün burada İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, Kurucu İl Yöneticiliği ve hala aktif İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdüren bu topluluk hep bir ağızdan 'Kral Çıplak' diyerek istifa ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından istifa eden 16 üyenin başka bir partiye katılmayacağı öğrenildi.

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