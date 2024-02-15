İYİ Parti yönetiminden 16 istifa

Grup adına basın açıklamasını İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Billur Karadağlı yaptı. Açıklamada Genel Başkan Meral Akşener’e yönelik sert eleştiriler yöneltildi, “Dün grup kürsüsünde timsah gözyaşları döken Sayın Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği aşikârdır. Bugün burada İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, Kurucu İl Yöneticiliği ve hala aktif İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdüren bu topluluk hep bir ağızdan 'Kral Çıplak' diyerek istifa ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın ardından istifa eden 16 üyenin başka bir partiye katılmayacağı öğrenildi.