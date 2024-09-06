İYİ Parti’de istifa: Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partiden ayrıldı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Ataş, “Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı. Bu istifayla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 31’e düştü.

İYİ Parti’de istifa: Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partiden ayrıldı

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ataş istifa kararını yazılı bir açıklama yaparak duyurdu.

“Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır.” diyen Dursun Ataş, “Partimizin vizyonuna ve misyonuna olan inancım tamdı ve bu inançla hareket ettim. Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ataş şöyle devam etti:

“Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak; sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim.

İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi; İYİ Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar, bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte, her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim.

Bu yeni yolda, tek gayem milletime hizmet, tek hedefim ülkemizin aydınlık yarınlarıdır.”

’NİN MECLİS’TEKİ SANDALYE SAYISI

Ataş’ın istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu. Son istifayla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 31’e geriledi.

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