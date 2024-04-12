İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine açıklama: “Bayramlaşma dışında hiçbir içeriği yok”

İYİ Parti’den Genel Başkan Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramda yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında bir içeriği olmadığı belirtildi.

İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine açıklama: “Bayramlaşma dışında hiçbir içeriği yok”

İYİ Parti’den Cumuhrubaşkanı ’la Genel Başkan ’in bayramda yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında hiçbir içeriğinin olmadığı ifade edildi.

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"PARTİYE YÖNELİK ALGI OPERASYONU"

“Bayramlaşma amacı ile nezaketen yapılan görüşme, farklı iddialarla partiye yönelik algı operasyonuna dönüştürülmüştür.” denilen açıklamada, görüşmeye ilişkin gerçek dışı ve iddiaların ortaya konulduğu ifade edildi.

İYİ Parti’nin açıklamasında, söz konusu haberlerle partinin kurumsal kimliğine zarar verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından, 3,7 oy alan İYİ Parti’de Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı almış ve Akşener aday olmayacağını ilan etmişti.

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