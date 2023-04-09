İYİ Parti'li Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

Çıray, sosyal medya hesabından, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir’de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" mesajı yayınladı.



Kararının nedeni olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'deki temayül yoklaması sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmesi ve Çıray'a İzmir'deki milletvekili listesinde ikinci sırayı işaret etmesi olduğu belirtildi.

Çıray, bir sonraki paylaşımında ise "Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım." ifadelerini kullandı.