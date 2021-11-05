İYİ Parti'li Türkkan'a küfür tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın partisini eleştiren bir vatandaşa yönelik kullandığı ifadeler siyasette tartışma yarattı.



Türkkan yaşanan olayı "provokasyon" olarak nitelerken,, AK Parti cephesinden ise sert tepki vardı.



AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:



"Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi. Varank, "Bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir" ifadelerini kullandı.



AK Parti Bülent Turan ise Türkkan'a özür dileme çağrısı yaptı.