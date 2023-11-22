İYİ Partili Ümit Dikbayır dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu, TBMM Başkanlığı’ndan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.



İYİ Parti tarafından hakkındaki iddialar nedeniyle tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.



Dikbayır ayrıca, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi.



İki hafta önce partisinin Meclis grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kurulu’na verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na başvurduğunu söyledi.



Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.



NE OLMUŞTU?



İYİ Parti’de Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.



Parti bütçesinin eksiye düştüğü iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini öne sürmüştü.



Akşener, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım.” ifadelerini kullanmıştı.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.



Dikbayır, “Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.