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İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ekipler Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan üç bottaki 30'u çocuk 71 düzensiz yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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