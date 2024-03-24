İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 26 Mart 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 27 Mart 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 28 Mart 2024 Perşembe İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.