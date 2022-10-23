İzmir'de iş yerinde öldürülen kadının avukatından tazyik hapsi açıklaması

Dün Bornova'daki iş yerinde ölü bulunan Hülya Şellavcı Y'nin cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kadının cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.



Hülya Şellavcı Y'nin boşanma aşamasında olduğu eşi K.Y'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.



Kadının damadı ve avukatı olan Ensar Aktürk, maktulün evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ay önce evlenen çiftin geçen ay boşanma kararı aldığını söyledi.

TAZYİK HAPSİ TALEP EDİLDİ



Kayınvalidesini ölümle tehdit etmesi nedeniyle 3 Ekim'de uzaklaştırma kararı aldırdıkları K.Y'nin buna rağmen 8 Ekim'de iş yerine giderek tehditlerini sürdürdüğünü, kendisini de telefonda tehdit ettiğini savunan Aktürk, üçüncü ihlalden sonra İzmir 16. Aile Mahkemesinden tazyik hapsi talep ettiklerini, hakimin 15 Aralık 2022'de karşı tarafı dinlemek üzere duruşma yapma kararı verdiğini aktardı.



Kanunun hakime tazyik hapsi yetkisi verdiğini, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararlarının bulunduğunu dile getiren Aktürk, dördüncü ihlalden sonra Adalet Bakanlığı Şiddeti Önleme Merkezine başvurduklarını, ancak randevu günü gelmeden kayınvalidesinin ölüm haberinin geldiğini anlattı.



Olayın aileyi çok üzdüğünü belirten Aktürk, şunları kaydetti:



"6284 sayılı kanunla ilgili tedbirlerimiz olmasına, 4 kez bildirilen ihlale rağmen kişi hakkında tazyik hapsi uygulanmamıştır. Son ikisinde kişi ifadeye dahi alınamamıştır. Kanun maddeleri açıkça ihlal edilmiştir. Bu zaten dosyadaki belgelerle ortaya çıkacak. İlerde tazminat davaları ortaya çıkacak. Bu kişi, ayrıca bana ve maktulün kardeşine ağır ithamlarda bulundu. Bizim de can güvenliğimiz yok. Evimizde kalmıyoruz. O kişinin yakalanmasını istiyoruz."



Hülya Şellavcı Y'nin ağabeyi Çetin Şellavcı da kardeşini kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Önlenebilecek bir cinayetin maalesef mağduru olduk ve kardeşimi kaybettik." diye konuştu.



OLAY



Hülya Şellavcı Y, dün Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, zanlı olarak boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.