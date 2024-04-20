İzmir'de otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

İzmir'in Konak İlçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erdal Ö. (31), ağır yaralandı.

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi.

Ö.A. (26) yönetimindeki otomobil, Erdal Ö. yönetimindeki plakasız ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Erdal Ö. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Erdal Ö., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Otomobil sürücüsü Ö.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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