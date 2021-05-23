İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta arkadaşıyla kavga ederken göğsünden bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 09:05

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

İlişkili Haberler

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda alkol alırken henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, Çetin'i göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli D.Ö, polis ekiplerince yakalandı.

HASTANEDEN BEBEK KAÇIRMAK İSTEDİ

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...