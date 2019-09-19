İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.