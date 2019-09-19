İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.