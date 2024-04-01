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İzmir’de sandığa gitmeyen seçmende artış

İzmir’de kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 94 bin 435 oy geçersiz sayıldı. Megakentte 733 bin 657 vatandaş ise sandığa gitmedi.

İzmir’de sandığa gitmeyen seçmende artış
İzmir Seçim Sonuçları 2024: İzmir Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? İzmir İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

İzmir Seçim Sonuçları 2024: İzmir Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? İzmir İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

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İzmir’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre; 3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, 2 milyon 726 bin 313 kişi oy kullandı.

Kullanılan oyların 2 milyon 631 bin 878’i geçerli sayılırken 94 bin 435 oy ise geçersiz sayıldı. Megakentte 733 bin 657 vatandaş ise sandığa gitmedi.

GEÇERSİZ OY VE SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENDE ARTIŞ

2019 Yerel Seçimlerde 74 bin 528 oy geçersiz sayılırken 513 bin 3 vatandaş da sandığa gitmemişti.

Böylelikle dünkü seçimde İzmirlilerin sandığa gitme oranı yüzde 79.01 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında ise bu oran yüzde 84.31 olmuştu.

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