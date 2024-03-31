İzmir Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye İzmir Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

İzmir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.



Saat 00.17 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: % 86.87



CHP adayı Cemil Tugay: 1.112.547 - Oyların yüzde 48.68'i

AK Parti adayı Hamza Dağ: 846.839 - Oyların yüzde 37.05'i

İzmir İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



31 Mart 2024 İzmir seçim sonuçları, İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından İzmir YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.