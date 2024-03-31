İzmir Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye İzmir Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

İzmir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Saat 00.17 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: % 86.87
CHP adayı Cemil Tugay: 1.112.547 - Oyların yüzde 48.68'i
AK Parti adayı Hamza Dağ: 846.839 - Oyların yüzde 37.05'i
İzmir İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 İzmir seçim sonuçları, İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından İzmir YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları:
Aliağa Seçim Sonuçları
Balçova Seçim Sonuçları
Bayındır Seçim Sonuçları
Bayraklı Seçim Sonuçları
Bergama Seçim Sonuçları
Beydağ Seçim Sonuçları
Bornova Seçim Sonuçları
Buca Seçim Sonuçları
Çeşme Seçim Sonuçları
Çiğli Seçim Sonuçları
Dikili Seçim Sonuçları
Foça Seçim Sonuçları
Gaziemir Seçim Sonuçları
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Karabağlar Seçim Sonuçları
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Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
Urla Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İzmir Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Hamza Dağ Seçim Sonuçları
Ümit Özlale Seçim Sonuçları
Cüneyt Oğuz Seçim Sonuçları
Ali Sungur Seçim Sonuçları
Kemal Cem Pülten Seçim Sonuçları
Cemal Arıkan Seçim Sonuçları
Akın Birdal Seçim Sonuçları
Savaş Sarı Seçim Sonuçları
Hüseyin Han Seçim Sonuçları
Naşit Birgüvi Seçim Sonuçları
Özler Çakır Seçim Sonuçları
Deniz Çelik Seçim Sonuçları
Yüksel Odabaşı Seçim Sonuçları
Cemil Tugay Seçim Sonuçları
Kemal Köroğlu Seçim Sonuçları
Sait Demir Seçim Sonuçları
Ayperi Köseoğlu Seçim Sonuçları
Burcu Bostancıoğlu Seçim Sonuçları
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OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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