İzmir'de telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'de telefonda başlayan tartışma kanlı bitti.



Olay, saat 23.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Raşit Ö., bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin ile telefonda tartıştı. Mehmet Raşit Ö., telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu sokağa geldi.

Mehmet Raşit Ö., karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Mehmet Masum Özyekin

Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özyekin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, Mehmet Raşit Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.