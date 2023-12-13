İzmit Körfezi'nin ortasında can pazarı: Batan yüzer havuzdan denize atladılar

Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Yachtley Tersanesi’nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı.

Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtarıldı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kamera tarafından görüntülendi. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfezi’ne atlayan kişilerin olduğu görülüyor.