Jandarma kadınlara KADES'i anlattı





Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi'ndeki bir yöresel ürünler gıda pazarında çalışan kadınları ziyaret etti.

Kadınlarla bir araya gelen ekipler, ziyarette 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.