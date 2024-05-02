Kavgaya müdahale sırasında yaralanan askerden acı haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yaşar’ın 3 Temmuz 2023’te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını hatırlattı.



Kavgada yaralanmasının ardından Yaşar’ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu belirten Yerlikaya, “Şehidimize Allah’tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.