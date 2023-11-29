Japon deprem uzmanından 4 il için uyarı

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yine Bingöl ve Karlıova, Bitlis, Muş ve Van tarafında bir deprem olabileceğinin tahmin edildiğini aktaran Moriwaki, şöyle devam etti:



"Dün Tunceli'de ve birkaç gün önce Malatya'da sarsıntı oldu ama bunlar için artçı depremler diyebiliriz. Artçı depremler 2 sene devam edebilir. Tabii bu artçılar çok az 4-5 büyüklüğünde, ara ara 3 büyüklüğünde olabilir. Bunun için artık şaşırmamak lazım, bunlar normal ama ilerisi için Karlıova, Bingöl, Van, Muş, Bitlis dahil buralara dikkat etmek lazım. Ancak Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Zaten Türkiye deprem haritasında kırmızı, yani riskli bölgede yer alıyor, Japonya da aynı şekilde. Onun için şimdi ne zaman olacak, nerede olacak değil, her zaman olabileceği için hazırlıklı olmak lazım. Depreme hazırlıklı olursak hasar yüzde 70 ortadan kaldırılabilir. Bunun için şimdiden hazır olmak lazım. Türkiye'yi genel olarak düşünürsek Marmara Bölgesi ve İzmir'de deprem olabilir diye söyleyebilirim."

"ZEMİN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ"



Moriwaki, binaların depreme dayanıklılığı noktasında zemin seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle kentsel dönüşüme destek olunması, bunun hep birlikte yapılması gerektiğini kaydetti.



Özellikle yumuşak zeminlerde sıvılaşma olduğuna dikkati çeken Moriwaki, "Ova bölgeler aynı şekilde. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta ova tarafında çok hasar oldu. İstanbul'un riskli bölge olduğunu söylüyoruz. İstanbul'da acil olarak kentsel dönüşümü tamamlamak lazım." ifadesini kullandı.