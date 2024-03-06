Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri mi dönüyor?

Hollywood kulislerinde yeni bir iddia dolaşıyor. İddiaya göre Disney, Karayip Korsanları'nın altıncı filminde Johnny Depp'in başka bir rolde yer almasını istiyor. Johnny Depp'in başrolü olduğu gişe rekortmeni seri ile ilişkisi eski eşi Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarının ardından kesilmişti.



Aktör, mahkemedeki ifadelerinden birinde seriye geri dönmeyeceğini kesin olarak belirtmiş, ancak hayranları Depp'in role geri dönmesi içim imza kampanyası başlatmıştı.

KADIN JACK SPARROW GÖREBİLİRİZ



Yapım şirketinden herhangi bir açıklama gelmedi ancak kült karakter Jack Sparrow'u "The Bear" dizisinin oyuncusu Ayo Edebiri'nin canlandıracağı ve Johnny Depp'in filmde başka bir rolde yer alacağı öne sürüldü.



Depp, 2018'deki "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları"ndan bu yana büyük bir stüdyo filminde rol almadı.

