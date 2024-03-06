Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri mi dönüyor?

Johnny Depp, Karayip Korsanları'nın yeni filminde yer almayacağını açıklamıştı. Ancak yeni söylentilere göre yapım şirketi aktörü filmde başka bir rol oynaması için ikna etmeye çalışıyor.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri mi dönüyor?

Hollywood kulislerinde yeni bir iddia dolaşıyor. İddiaya göre Disney, Karayip Korsanları'nın altıncı filminde 'in başka bir rolde yer almasını istiyor. Johnny Depp'in başrolü olduğu gişe rekortmeni seri ile ilişkisi eski eşi Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarının ardından kesilmişti.

Aktör, mahkemedeki ifadelerinden birinde seriye geri dönmeyeceğini kesin olarak belirtmiş, ancak hayranları Depp'in role geri dönmesi içim imza kampanyası başlatmıştı.

KADIN JACK SPARROW GÖREBİLİRİZ

Yapım şirketinden herhangi bir açıklama gelmedi ancak kült karakter Jack Sparrow'u "The Bear" dizisinin oyuncusu Ayo Edebiri'nin canlandıracağı ve Johnny Depp'in filmde başka bir rolde yer alacağı öne sürüldü.

Depp, 2018'deki "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları"ndan bu yana büyük bir stüdyo filminde rol almadı.

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