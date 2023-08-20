Kabine Beştepe'de toplanıyor (Gündemde hangi başlıklar var?

Kabinenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda, memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı, KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Kabine Beştepe'de toplanıyor (Gündemde hangi başlıklar var?
Memur maaş zammı görüşmeleri | Türkiye Kamu-Sen: 2 yılda yüzde 159 zam talep ediyoruz

Memur maaş zammı görüşmeleri | Türkiye Kamu-Sen: 2 yılda yüzde 159 zam talep ediyoruz

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Yeni haftada Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak.

Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n 6,5 milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Sunum yapması beklenen bir diğer isim ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Masada, enflasyonla mücadele ve para politikasındaki sıkılaştırma süreci olacak.

Son günlerde iş dünyasının kredilere ulaşım konusunda dile getirdikleri şikayetlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

KKTC'de BM ile yol gerilimi

KKTC'de BM ile yol gerilimi

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KKTC YOL GERİLİMİ

Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. KKTC'de BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak.

'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması girişimleri ve Rusya'nın Karadeniz'de Türk gemisine yönelik baskını da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.

toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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