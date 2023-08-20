Kabine Beştepe'de toplanıyor (Gündemde hangi başlıklar var?

Yeni haftada Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak.



Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n 6,5 milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.



ENFLASYONLA MÜCADELE

Sunum yapması beklenen bir diğer isim ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Masada, enflasyonla mücadele ve para politikasındaki sıkılaştırma süreci olacak.



Son günlerde iş dünyasının kredilere ulaşım konusunda dile getirdikleri şikayetlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

