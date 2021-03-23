Kabine değişikliği olacak mı? AK Partili Mahir Ünal NTV'de açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

"RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞ MUHALEFET VAR"

Tecrübeli isimlerin parti yönetimine alınacağı iddiasıyla ilgili konuşan Ünal şunları kaydetti: "AK Parti neden 19 yıldan beri iktidarda sorusunu sorduğumuzda, sanırım bunun en güzel cevabı AK Parti bir öğrenen organizasyondur. Düşünün şu anda karşımızda bir muhalefet var ve girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var karşımızda.



Ama diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan, deneyimini artıran kendi kadrolarını da daha deneyimli hale getiren bir AK Parti var. Evet, altıncı olağan kongrede çok ciddi anlamda gençleşme yaşandı. Mesela bizim MYK'mızda altı tane gençlik kollarından gelen genel başkan yardımcımız var. Ve bunlar da geçtiğimiz üç yılda çok ciddi anlamda deneyim kazandılar."

"ÜÇÜNCÜ CİNSİYETİ DAYATMANIN APARATI OLDU"

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"YENİ BİR METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da belirten Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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