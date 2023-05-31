Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.

Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı

Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştiriliyor.

Beştepe'deki kabine toplantısı saat 16.30'da başladı.

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.

Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği ve toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı - 1

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.

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