Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştiriliyor.
Beştepe'deki kabine toplantısı saat 16.30'da başladı.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.
Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği ve toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.