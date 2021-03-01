Kabine toplantısı bugün yapılacak (Yerinde karar dönemi)

Türkiye'de 1 Mart itibariyle 'yerinde karar dönemi' dönemi başlıyor.



Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.

Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek.

100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.



Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

Süreç ile ilgili detaylı açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

VALİLİKLERDEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Valilikler, Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamalarda, yüz yüze eğitimle ilgili kararların Pazartesi yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında netleşeceği belirtildi. Valilik açıklamalarında, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Alınacak kararlarla vaka sayıları aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre her ilde farklı tedbirler hayata geçirilecek.

VİDEO: İSTANBUL 1 MART'TA AÇILIR MI?