Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.10'da toplandı. Beştepe'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.

Ülke gündemindeki konuların ele alındığı toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı.



Konuşmasının başında yapılan toplam aşı sayısının 59 milyona yaklaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi Kurban Bayramı'na kadar aşı yaptırmaya davet etti.

Erdoğan, ''Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız'' diyerek de uyarıda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

2023 VE 2053 MESAJI

Normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı. Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine sıkıştırmaya çalışıyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir.



BAYRAMDA KÖPRÜLERDEN ÜCRETSİZ GEÇİŞ

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır. Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

KİLİSE'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum.

Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.

Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.