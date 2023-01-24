Kabine toplantısı sonrası bakanlardan açıklama

Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.



EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu haftayı işaret etti.



EYT yasası ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman sunulacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama Haberi Görüntüle

İLAÇTA ERİŞİM SIKINTISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gündeme gelen ilaç sıkıntısına ilişkin konuştu. Mevsimsel hastalıkların ilaçlarında zaman zaman eksiklik yaşandığını söyleyen Koca, “Önümüzdeki haftalarda sorun önemli ölçüde azalacak.” dedi.



Bakan Koca: İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak Haberi Görüntüle

TSK İNGİLİZ FIRKATEYNİ Mİ ALIYOR?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyaretinin ardından bu ülkeden fırkateyn alınacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bakan Akar bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.