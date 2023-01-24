Kabine toplantısı sonrası bakanlardan açıklama

Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin bakanlardan yeni açıklamalar var. Özellikle EYT ve ilaç sıkıntısı başlıkları öne çıkıyor.

Kabine toplantısı sonrası bakanlardan açıklama

Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı ve Milli Savunma Bakanı açıklamalarda bulundu.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu haftayı işaret etti. 

EYT yasası ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman sunulacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama

EYT yasası ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman sunulacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama

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İLAÇTA ERİŞİM SIKINTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gündeme gelen ilaç sıkıntısına ilişkin konuştu. Mevsimsel hastalıkların ilaçlarında zaman zaman eksiklik yaşandığını söyleyen Koca, “Önümüzdeki haftalarda sorun önemli ölçüde azalacak.” dedi.

Bakan Koca: İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak

Bakan Koca: İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak

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TSK İNGİLİZ FIRKATEYNİ Mİ ALIYOR?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyaretinin ardından bu ülkeden fırkateyn alınacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bakan Akar bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

TSK İngiliz fırkateyni mi alıyor? Bakan Akar'dan açıklama

TSK İngiliz fırkateyni mi alıyor? Bakan Akar'dan açıklama

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