Kablo hırsızları interneti kesti: Mahallede haftalardır internet yok

İstanbul'daki Sultangazi ilçesinin Sultançiftliği Mahallesi'nde 4 Aralık 2022 tarihinde kabloların çalınması sonucu bölgedeki 4 sokakta internet erişimi kesildi. İşçi kıyafeti giyen Seçkin E. ve beraberindeki 2 kişi, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi.

Dubayı sokağa koyarak bakım çalışması süsü veren şüpheliler, yeraltından geçen internet kablolarını çaldı. Seçkin E. tutuklandı ama onlarca öğrenci internet üzerinden yapılması gereken ödevlerini yapamıyor. 1 aydan fazla interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.



"GELİP ÇÖZSÜNLER BU ŞEKİLDE OLMAZ"



Sorunun çözülmemesi nedeniyle çocuklarının mağdur olduğunu belirten Ahmet Uzun, "İnternet sorununu gelip çözen yok. 1 ay oldu ne gelen var ne giden var. Bu yetkililerin işi değil mi? Neden çözülmüyor. Gelip çözsünler bu şekilde olmaz. Çocuklar okula gidiyor ders çalışmaları lazım. Kendimiz ekstra internet satın alıp telefonlarımıza yüklüyoruz. Mahalleli komple şikayetçi" dedi.



"SINAVAR BİTECEK İNTERNET GELMEDİ"



Lise öğrencisi Enes Akpolat, "İnternet olmadan derslerime çalışamıyorum. Evde zaman da geçmiyor, sınavlara da hazırlanamıyorum. Sınavlar bitecek İnternet hala gelmedi. Her gün arıyoruz ve erteliyorlar" diye konuştu.



"ÇOK MAĞDURUZ"



Mahalle sakini Esma Akkaya, "Çok mağduruz. 1 buçuk aydır çocuklarımız ödevlerini yapamıyor. Arıyoruz geleceğini söylüyorlar ama gelmiyor" dedi.



"KULLANMADIĞIMIZ İNTERNETİN FATURASINI GÖNDERMİŞLER"



İnternet faturasının talep edilmesine tepki gösteren Mehmet Bodur, "Sürekli tarih vererek bizi oyalıyorlar. Üstelik kullanmadığımız internetin faturasını göndermişler. Oğlum duruma şikâyet etmek için gitti. Kabloların pahalı olmasından kaynaklı sorunun çözülemeyeceği söyleniyor" şeklinde konuştu.



"BİNA BOŞ, HERKES KAÇTI"



Mahalle sakini Ahmet Kaya, "Herkes kaçtı gitti. Bina boş, benim eşim internet için evden Arnavutköy'e ablalarına gitti. Şu an evde kimse yok. Ben de çıkıp kahvehaneye gidiyorum" ifadelerini kullandı. Recep Samet ise, "Sıkıntıdan araba yıkıyorum. Bir aydır İnternet yok. İnternet varken ders çalışıyordum ama şimdi iş bana kaldı" dedi.